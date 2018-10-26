«Севилья» разгромила «Акхисар» в матче Лиги Европы

Севилья, Испания, , 08:25 — REGNUM Испанская «Севилья» разгромила турецкий «Акхисар» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 6:0.

«Севилья» забила по три гола в каждом из таймов. В первом тайме отличились Роке Меса и Пабло Сарабия, реализовавший пенальти. Третий мяч записан как автогол на голкипера «Акхисара» Милана Лукача.

Во втором тайме футболисты «Севильи» довели дело до разгрома. Голы на свой счёт записали Луис Мурьель, Габриэль Меркадо, а также бывший игрок «Спартака» Квинси Промес.

После трёх туров «Краснодар» «Севилья» и «Стандард» делят первое место. Все три команды набрали по шесть очков. Турецкий «Акхисар», не набравший очков, занимает последнее место.

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