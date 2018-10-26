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Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА

Спорт

Подведены итоги матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы

Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА
Футбол

Москва, 26 октября 2018, 08:16 — REGNUM  Россия увеличила отрыв от Португалии в рейтинге ассоциаций УЕФА. Об этом сообщается на сайте организации.

Подведены итоги матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Россия немного оторвалась от Португалии, но при этом не сумела приблизиться к Франции.

На сегодняшний день Франция находится на пятом месте в рейтинге УЕФА (52,665 балла), Россия — на шестом (47,549), Португалия — на седьмом (42,032).

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Напомним, в Лиге чемпионов ЦСКА в гостях потерпел поражение от «Ромы» (0:3), а «Локомотив» в домашнем матче проиграл «Порту» (1:3). В Лиге Европы «Зенит» одержал победу над «Бордо» (2:1), «Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» (0:0), а «Краснодар» уступил «Стандарду» (1:2).

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