«Краснодар» на последней минуте проиграл «Стандарду»

Льеж, Бельгия, , 07:43 — REGNUM «Краснодар» потерпел поражение от бельгийского «Стандарда» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:2.

На 39-й минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Ари. Однако на 47-й минуте футболистам «Стандарда» удалось отыграться, отличился форвард Рено Эмон.

Победу бельгийскому клубу на третьей добавленной минуте матча принёс точный удар защитника Константиноса Лайфиса.

После трёх туров «Краснодар» делит первое место с «Севильей» и «Стандардом». Все три команды набрали по шесть очков. Турецкий «Акхисар», не набравший очков, занимает последнее место.

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