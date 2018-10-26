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«Спартак» сыграл вничью с «Рейнджерс» в первом матче без Карреры

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:0

Глазго, Великобритания, 26 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Московский «Спартак» сыграл вничью с шотландским «Рейнджерс» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Этот матч стал первым для «Спартака» после отставки бывшего главного тренера Массимо Карреры. В настоящий момент обязанности наставника команды исполняет испанский специалист Рауль Рианчо.

После трёх туров «Спартак» набрал два очка в группе и занимает четвёртое место. Лидируют «Рейнджерс» и «Вильярреал», у которых по пять очков. На третьем месте «Рапид», набравший три очка.

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