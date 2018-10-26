Из машиниста рухнувшего поезда на Тайване не дали сделать козла отпущения

Тайбэй, , 05:25 — REGNUM Тайваньскими транспортными властями подтверждена отставка главы железнодорожной администрации после смертельной трагедии со сходом поезда, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Поезд Puyuma express, ехавший в Тайтун из Шулиня с 366 пассажирами на борту сошел с рельсов после обеда 21 октября, что привело к гибели 18 человек, и еще 190 человек получили ранения. Инцидент стал самым жутким на Тайване за последние годы.

Уже 24 октября стало известно, что машинисту по фамилии Юй было предъявлено обвинение в превышении скорости и отключении автоматической системы защиты поезда без имеющейся на то санкции. Однако, позднее стало известно, что водитель все же уведомил диспетчеров об отключении. Согласно записям, водитель и диспетчера в течение последней минуты пытались починить все имеющиеся неисправности.

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Общественность позднее подвергла критике работу железнодорожного управления Тайваня, которое пыталось сделать из машиниста козлом отпущения, и настояла на тщательной проверке.

Напомним, что в результате схода с рельсов рейса Puyuma Express No. 6432 перевернулись несколько вагонов. Трагедия произошла, когда поезд, превысив допустимую скорость входил в поворот.

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