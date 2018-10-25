Главу Мордовии поблагодарили за содействие в трансляции матчей ЧМ-2018

Саранск, , 23:49 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков получил благодарственное письмо от генерального директора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрея Романченко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Благодарю Вас за содействие в работе ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по обеспечению бесперебойной телевизионной трансляции матчей чемпионата мира по футболу, а также за создание современной архитектурно-художественной подсветки телебашни в Саранске в преддверии чемпионата», — говорится в письме.

Также Романченко выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества с республикой, направленного на повышение качества жизни людей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках чемпионата мира по футболу — 2018 Мордовия приняла четыре матча группового этапа. 16 июня состоялась встреча сборных Дании и Перу, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу датчан. 19 июня команда Японии обыграла колумбийцев — 2:1. 25 июня сборная Португалии сыграла вничью с Ираном — 1:1.

Самый экзотический матч ЧМ между сборными Панамы и Туниса завершился победой тунисцев со счетом 2:1.

Кроме того, в Саранске базировалась команда Панамы, тренировочной площадкой которой стал Олимпийский спортивный центр. Панамские футболисты отмечали, что чувствуют себя в Саранске как дома.