«Селтик» ничего не смог противопоставить атаке «РБ Лейпцига»

Берлин, , 21:57 — REGNUM 25 октября на стадионе «Ред Булл-Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «РБ Лейпциг» и «Селтик». Противостояние завершилось уверенной победой «быков».

На 31-й минуте бразильский вингер Матеус Кунья открыл счет, замкнув передачу Марселя Забитцера — 160. Через 4 минуты Брума удвоил преимущество «быков» — 2:0.

Статистика матча («РБ Лейпциг«/»Селтик»)

Удары 11/5

Удары в створ ворот 3/1

Процент владения мячом 55%/45%

Поданные угловые 5/2

Нарушения правил 11/11

«Ред Булл Лейпциг», набрав 6 очков, укрепился на 2-й позиции группы B. «Селтик» с 3 баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Мвого, Сараччи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кампль, Брума, Кунья, Огюстен.

«Селтик»: Гордон, Шимунович, Гамбоа, Бойата, Тирни, Морган, Нтчам, Макгрегор, Куасси, Кристи, Эдуар.

Главный арбитр: Павел Краловец.

Желтые карточки: Ильзанкер — 65, Бойата — 86, Лаймер — 89.

Забитые мячи: Кунья 31 — 1:0, Брума 35 — 2:0.