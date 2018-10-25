«Селтик» ничего не смог противопоставить атаке «РБ Лейпцига»

Берлин, 25 октября 2018, 21:57 — REGNUM 25 октября на стадионе «Ред Булл-Арена» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «РБ Лейпциг» и «Селтик». Противостояние завершилось уверенной победой «быков».
На 31-й минуте бразильский вингер Матеус Кунья открыл счет, замкнув передачу Марселя Забитцера — 160. Через 4 минуты Брума удвоил преимущество «быков» — 2:0.
Статистика матча («РБ Лейпциг«/»Селтик»)
Удары 11/5
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения мячом 55%/45%
Поданные угловые 5/2
Нарушения правил 11/11
«Ред Булл Лейпциг», набрав 6 очков, укрепился на 2-й позиции группы B. «Селтик» с 3 баллами идет строчкой ниже.
Стартовые составы команд на матч:
«РБ Лейпциг»: Мвого, Сараччи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кампль, Брума, Кунья, Огюстен.
«Селтик»: Гордон, Шимунович, Гамбоа, Бойата, Тирни, Морган, Нтчам, Макгрегор, Куасси, Кристи, Эдуар.
Главный арбитр: Павел Краловец.
Желтые карточки: Ильзанкер — 65, Бойата — 86, Лаймер — 89.
Забитые мячи: Кунья 31 — 1:0, Брума 35 — 2:0.