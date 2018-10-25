«Милан» не смог одолеть «Бетис»

Рим, , 21:55 — REGNUM 25 октября на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Милан» и «Бетис». Противостояние завершилось победой испанского клуба.

Первый мяч на 30-й минуте забил парагвайский нападающий Антонио Санабрия, замкнув передачу Ло Чельсо — 0:1. В дебюте второй половины Джованни Ло Чельсо стал автором второго мяча, забитого «Бетисом», — 0:2. На 83-й минуте вышедший на замену Патрик Кутроне забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Милан»/»Бетис»)

Удары 6/9

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 51%/49%

Поданные угловые 7/0

Нарушения правил 12/11

«Милан» с 6 баллами опустился на 2-ю строчку группы F. «Бетис», набрав 7 очков, возглавил таблицу.

Стартовые составы команд на матч:

«Милан»: Рейна, Калабрия, Романьоли, Сапата, Лаксальт, Бонавентура, Бакайоко, Билья, Кастильехо, Борини, Игуаин.

«Бетис»: Лопес, Бартра, Сидней, Манди, Каналес, Карвалью, Барраган, Фирпо, Ло Чельсо, Леон, Санабрия.

Главный арбитр: Бас Нейхейс.

Желтые карточки: Романьоли — 31, Игуаин — 45, Каналес — 45, Ло Чельсо — 80, Лопес — 86.

Красные карточки: Кастильехо — 90+5.

Забитые мячи: Санабрия 30 — 0:1, Ло Чельсо 54 — 0:2, Кутроне 83 — 1:2.