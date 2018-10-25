«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы

Санкт-Петербург, , 21:53 — REGNUM 25 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Зенит» и «Бордо». Противостояние завершилось победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:1.

На экваторе первой половины Джимми Бриан вывел гостей вперед после передачи Янна Карамо — 0:1. Через 14 минут таранный форвард и лидер сборной России Артем Дзюба вновь сделал счет равным — 1:1. В конце матча Далер Кузяев принес «Зениту» победу над французским клубом — 2:1.

Статистика матча («Зенит»/»Бордо»)

Удары 8/10

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 55/45%

Поданные угловые 5/4

Нарушения правил 12/12

«Зенит», набрав 7 очков после 3-х матчей, поднялся на 1-е место группы C. «Бордо» без очков остался на последней позиции.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Маммана, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба, Дриусси.

«Бордо»: Костиль, Кунде, Левчук, Насименто, Пундже, Отавио, Оджим, Санкаре, Тчуамени, Бриан, Карамо.

Главный арбитр: Феликс Брих.

Желтые карточки: Паредес — 38, Ерохин — 78, Нету — 87, Отавио — 90+4, Иванович — 90+5.

Незабитые пенальти: Дзюба — 53.

Забитые мячи: Бриан 26 — 0:1, Дзюба 40 — 1:1, Кузяев 85 — 2:1.