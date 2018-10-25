«Байер-04» потерпел обидное поражение от «Цюриха» в 3-м туре Лиги Европы

Берн, , 21:51 — REGNUM 25 октября на стадионе «Летцигруд» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Цюрих» и «Байер-04». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Первый мяч под занавес первой половины забил Антонио Маркезано — 1:0. В дебюте второго тайма Карим Беллараби вновь сделал счет равным, замкнув передачу Кая Хаверца — 1:1. Через 4 минуты Беллараби оформил дубль — 1:2. На 59 минуте Тони Домгени забил второй гол швейцарского клуба — 2:2. Через 19 минут Стивен Одей забил победный мяч в ворота Лукаша Градецки — 3:2.

Статистика матча («Цюрих»/»Байер-04»)

Удары 11/9

Удары в створ ворот 7/6

Процент владения мячом 46/54%

Поданные угловые 4/6

Нарушения правил 13/6

Набрав 9 очков, «Цюрих» поднялся на первую позицию группы A. «Байер-04» с 6-ю баллами идет строчкой ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Цюрих»: Брехер, Макшо, Бангура, Жанье, Винтер, Рюгг, Винтер, Маркезано, Домгени, Кололли, Криэциу, Одей.

«Байер-04»: Градецки, Бендер, Драгович, Едвай, Венделл, Кор, Бендер, Беллараби, Бэйли, Телин, Хаверц.

Главный арбитр: Агаев Алиев.

Желтые карточки: Жанье — 20, Бэйли — 42, Родригес — 88, Бендер — 90+5.

Забитые мячи: Маркезано 44 — 1:0, Беллараби 49 — 1:1, Беллараби 53 — 1:2, Домгени 59 — 2:2, Одей 78 — 3:2.