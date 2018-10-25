Дэнни Уэлбек принес «Арсеналу» победу над «Спортингом» в матче ЛЕ

Лиссабон, , 21:49 — REGNUM 25 октября на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран матч в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Спортинг» и «Арсенал». Противостояние завершилось очередной победой «канониров».

Единственный мяч на 78-й минуте забил английский форвард Дэнни Уэлбек — 0:1.

Статистика матча («Сопртинг"/"Арсенал»)

Удары 7/8

Удары в створ ворот 0/7

Процент владения мячом 38%/62%

Поданные угловые 11/11

Нарушения правил 12/12

«Арсенал» набрал 9 очков после 3-х матчей и укрепился на первом месте группы E. «Спортинг» с 6-ю баллами идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Спортинг»: Рибейро, Коатеш, Пинту, Акунья, Ристовски, Батталья, Гудель, Петрович, Фернандеш, Монтеро, Нани.

«Арсенал»: Лено, Сократис, Лихштайнер, Холдинг, Джака, Эль-Ненни, Рэмзи, Гендузи, Мхитарян, Уэлбек, Обамеянг.

Главный арбитр: Дамир Скомина.

Желтые карточки: Акунья — 39, Холдинг — 46, Мхитарян — 51, Коатеш — 71, Кабрал — 90+4, Батталья — 90+5.

Забитые мячи: Уэлбек 78 — 0:1.