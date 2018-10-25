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Конькобежец Денис Юсков выиграл чемпионат России на дистанции 1500 м

Спорт

Юсков пришёл к финишу с результатом 1 минута и 44,48 секунды

Конькобежец Денис Юсков выиграл чемпионат России на дистанции 1500 м
Sasha Krotov
Денис Юсков

Коломна, Московская область, 25 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Трёхкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков выиграл соревнования на дистанции 1500 м на чемпионате России.

Юсков пришёл к финишу с результатом 1 минута и 44,48 секунды. Второе место занял Сергей Трофимов, результат которого составил 1 минута 46,88 секунды. Замкнул тройку Сергей Грязцов, пробежавший дистанцию за 1 минуту и 47,48 секунды.

Напомним, чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне и завершится 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в женских соревнованиях на дистанции 1500 м на чемпионате России по конькобежному спорту победительницей стала Евгения Лаленкова.

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