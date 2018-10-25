Четверг, 25 Октября 2018 года
15:23:15 МСК

Топовые теннисисты отказались участвовать в новом Кубке Дэвиса — СМИ

Спорт

Обновленный формат предусматривает смену названия турнира на World Cup of Tennis Finals

Топовые теннисисты отказались участвовать в новом Кубке Дэвиса — СМИ
Cynthiamcastro
Теннис

Париж, 25 октября 2018, 14:36 — REGNUM  Сильнейшие теннисисты мира намерены игнорировать обновленный формат Кубка Дэвиса. Уведомление об этом поступило в Международную федерацию тенниса (ITF), сообщает французская газета L'Equipe.

Отмечается, что игроки, занимающие высокие позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявили, что не будут участвовать в соревнованиях после изменения формата. Фамилии авторов письма не раскрываются.

Об изменениях в регламенте мужского теннисного турнира стало известно в августе. Реформу намерена обеспечить компания Kosmos, президентом которой является испанский футболист Жерар Пике.

Новый формат предусматривает смену названия турнира на World Cup of Tennis Finals и проведение игр в течение одной недели в ноябре. Участвовать будут 18 команд, их поделят на группы и определят четвертьфиналистов. Каждый матч будет включать два одиночных поединка и парную комбинацию. Все игры будут состоять из трех сетов.

Читайте также: Двух теннисистов с Украины оштрафовали на $500 тысяч

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить