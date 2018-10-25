Топовые теннисисты отказались участвовать в новом Кубке Дэвиса — СМИ

Париж, , 14:36 — REGNUM Сильнейшие теннисисты мира намерены игнорировать обновленный формат Кубка Дэвиса. Уведомление об этом поступило в Международную федерацию тенниса (ITF), сообщает французская газета L'Equipe.

Отмечается, что игроки, занимающие высокие позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заявили, что не будут участвовать в соревнованиях после изменения формата. Фамилии авторов письма не раскрываются.

Об изменениях в регламенте мужского теннисного турнира стало известно в августе. Реформу намерена обеспечить компания Kosmos, президентом которой является испанский футболист Жерар Пике.

Новый формат предусматривает смену названия турнира на World Cup of Tennis Finals и проведение игр в течение одной недели в ноябре. Участвовать будут 18 команд, их поделят на группы и определят четвертьфиналистов. Каждый матч будет включать два одиночных поединка и парную комбинацию. Все игры будут состоять из трех сетов.

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