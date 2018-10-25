Пять российских легкоатлетов дисквалифицированы из-за допинга

Москва, , 14:16 — REGNUM Пятеро российских легкоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 25 октября сообщает сайт Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Решение о дисквалификации приняла ВФЛА на основании расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

От соревнований отстранены метательницы молота Татьяна Качегина и Наталья Полякова, которые получили по четыре года дисквалификации. В их допинг-пробах были обнаружены запрещённые вещества.

Бегунья Дарья Творогова и Яна Михайлова, выступающая в толкании ядра, дисквалифицированы на 2 года. Обе спортсменки также уличены в применении допинга.

Кроме того, бегун Сергей Котов дисквалифицирован на четыре года за то, что не явился на допинг-контроль.

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