Четверг, 25 Октября 2018 года
15:23:41 МСК

Пять российских легкоатлетов дисквалифицированы из-за допинга

Спорт

Решение о дисквалификации приняла ВФЛА на основании расследования РУСАДА

Москва, 25 октября 2018, 14:16 — REGNUM  Пятеро российских легкоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 25 октября сообщает сайт Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).

Решение о дисквалификации приняла ВФЛА на основании расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

От соревнований отстранены метательницы молота Татьяна Качегина и Наталья Полякова, которые получили по четыре года дисквалификации. В их допинг-пробах были обнаружены запрещённые вещества.

Бегунья Дарья Творогова и Яна Михайлова, выступающая в толкании ядра, дисквалифицированы на 2 года. Обе спортсменки также уличены в применении допинга.

Кроме того, бегун Сергей Котов дисквалифицирован на четыре года за то, что не явился на допинг-контроль.

Читайте также: CAS снял обвинения в употреблении допинга с бобслеистки Сергеевой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Допинговые скандалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить