Пять российских легкоатлетов дисквалифицированы из-за допинга

Москва, 25 октября 2018, 14:16 — REGNUM Пятеро российских легкоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Об этом 25 октября сообщает сайт Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА).
Решение о дисквалификации приняла ВФЛА на основании расследования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
От соревнований отстранены метательницы молота Татьяна Качегина и Наталья Полякова, которые получили по четыре года дисквалификации. В их допинг-пробах были обнаружены запрещённые вещества.
Бегунья Дарья Творогова и Яна Михайлова, выступающая в толкании ядра, дисквалифицированы на 2 года. Обе спортсменки также уличены в применении допинга.
Кроме того, бегун Сергей Котов дисквалифицирован на четыре года за то, что не явился на допинг-контроль.
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