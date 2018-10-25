Конькобежец Павел Кулижников выиграл чемпионат России на дистанции 500 м

Коломна, Московская область, , 14:05 — REGNUM Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников выиграл соревнования на дистанции 500 м на чемпионате России.

Кулижников пришёл к финишу с результатом 34,64 секунды. Второе место занял Виктор Муштаков, результат которого составил 34,66 секунды. Замкнул тройку Руслан Захаров, пробежавший дистанцию за 35,18 секунды.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне и завершится 28 октября.

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