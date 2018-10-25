Четверг, 25 Октября 2018 года
15:24:58 МСК

Конькобежец Павел Кулижников выиграл чемпионат России на дистанции 500 м

Спорт

Кулижников пришёл к финишу с результатом 34,64 секунды

Коломна, Московская область, 25 октября 2018, 14:05 — REGNUM  Многократный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников выиграл соревнования на дистанции 500 м на чемпионате России.

Кулижников пришёл к финишу с результатом 34,64 секунды. Второе место занял Виктор Муштаков, результат которого составил 34,66 секунды. Замкнул тройку Руслан Захаров, пробежавший дистанцию за 35,18 секунды.

Отметим, что чемпионат России по конькобежному спорту проходит в Коломне и завершится 28 октября.

Читайте также: Олимпийский чемпион Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конькобежный спорт
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить