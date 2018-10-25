Российский голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

Тампа, США, , 13:57 — REGNUM Российский голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 октября сообщается на сайте лиги.

Василевский сыграл на ноль в матче с «Колорадо Эвеланш», отразив все 23 броска по своим воротам, благодаря чему «Тампа» победила со счётом 1:0. Василевский вышел на третье место в истории «Тампы» по «сухим» матчам.

Второй звездой признан вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, который отразил с 38 из 40 бросков во встрече с «Виннипег Джетс» (4:2).

Третьей звездой стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват, который оформил дубль в игре с «Вегас Голден Найтс» (3:2).

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