Кадыров предложил Тухугову и Лобову поединок в Грозном

Грозный, , 13:49 — REGNUM Площадку в Грозном готов предоставить глава Чечни Рамзан Кадыров для поединка российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Артема Лобова. Об этом Кадыров написал на своей странице в Instagram.

Чеченский лидер пригласил спортсменов в Чечню на случай, если UFC откажется проводить поединок Тухугов — Лобов, запланированный в Канаде на 27 октября. Бой можно провести в Грозном, добавил он.

«Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем высокий гонорар Артёму», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, Зубайра Тухугов участвовал в потасовке, возникшей после поединка российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в Лас-Вегасе в начале октября. После инцидента глава UFC Дэйна Уайт пригрозил отстранить от поединков участников драки, имеющих контракты организации.

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