«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи Лиги Европы

Москва, , 12:17 — REGNUM Российские клубы «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» проведут матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы. Матчи состоятся 25 октября.

«Зенит» на своём поле примет французский «Бордо». На сегодняшний день санкт-петербургский клуб лидирует в группе с четырьмя очками. «Бордо» пока очков не набрал и занимает четвёртое место.

«Спартак» на выезде встретится с шотландским клубом «Рейнджерс». Это будет первый матч красно-белых после увольнения Массимо Карреры. На данный момент команда идёт на последнем месте после поражения от «Рапида» (0:2) и ничьей с «Вильярреалом» (3:3).

«Краснодар» отправился на выездной матч с бельгийским «Стандардом» в качестве лидера группы. Команда набрала шесть очков, одержав две победы — над турецким «Акхисаром» (1:0) и испанской «Севильей» (2:1).

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