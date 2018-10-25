Мусаев оценил шансы «Краснодара» в матче со «Стандардом»

Краснодар, , 11:22 — REGNUM Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что шансы в матче со «Стандардом» составляют «50 на 50». Об этом 25 октября сообщает «Советский спорт».

По мнению Мусаева, «Краснодар» не является фаворитом предстоящего матча.

«Мы посмотрели много матчей «Стандарда» и увидели, насколько это квалифицированная команда. У них во всех линиях есть сильные футболисты, а также отличный тренер. Поэтому я считаю, что шансы — 50 на 50», — сказал Мусаев.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Стандардом» и «Краснодаром» состоится 25 октября в бельгийском Льеже.

На сегодняшний день «Краснодар» является лидером группы и имеет в своём активе шесть очков. «Стандард» с тремя очками идёт на третьем месте.

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