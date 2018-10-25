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Романцев: назначение Карреры главным тренером было ошибкой

Спорт

По его мнению, первое за 16 лет чемпионство — это заслуга Аленичева

Москва, 25 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что назначение Массимо Карреры на пост наставника команды было ошибкой. Об этом 25 октября сообщает «Спорт-экспресс».

По мнению Романцева, первая за 16 лет победа в чемпионате России является заслугой предыдущего наставника Дмитрия Аленичева.

«Я прежде считал и сейчас считаю — назначение Карреры на должность главного тренера было ошибкой. А выигрыш чемпионского золота — это заслуга Аленичева, который готовил команду к сезону», — заявил Романцев.

Напомним, Каррера возглавил «Спартак» летом 2016 года. Под его руководством в сезоне 2016/17 команда впервые с 2001 года стала чемпионом России, после чего выиграла Суперкубок страны. В текущем сезоне красно-белые занимают седьмое место после 11 туров.

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