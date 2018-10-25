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Нурмагомедову вернули половину гонорара и продлили дисквалификацию

Спорт

Комиссия обязала вернуть половину фиксированного гонорара — $1 млн

Лас-Вегас, США, 25 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову выплатят половину гонорара за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Такое решение приняла 24 октября Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), сообщает MMAmania.

Комиссия обязала вернуть Нурмагомедову половину от его фиксированного гонорара за поединок — $1 млн. Вторая половина по-прежнему заморожена.

Помимо этого комиссия приняла решение продлить дисквалификацию Нурмагомедова и Макгрегора до 10 декабря, когда будет оглашён окончательный вердикт бойцам.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за звание чемпиона мира в лёгком весе. После боя произошла массовая драка с участием спортсменов и членов их команд.

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Смешанные единоборства
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