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«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» благодаря 51 очку Карри

Спорт

Встреча завершилась со счётом 144:122

Окленд, США, 25 октября 2018, 10:16 — REGNUM  «Голден Стэйт Уоррриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 144:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 51 очко.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, который набрал 23 очка.

«Голден Стэйт Уоррриорз» (Окленд) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25).

Напомним, ранее 50 очков набрал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин в матче с «Филадельфией».

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