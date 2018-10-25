«Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон» благодаря 51 очку Карри

Окленд, США, 25 октября 2018, 10:16 — REGNUM «Голден Стэйт Уоррриорз» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 144:122.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Стивен Карри, который набрал 51 очко.
В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, который набрал 23 очка.
«Голден Стэйт Уоррриорз» (Окленд) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25).
Напомним, ранее 50 очков набрал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин в матче с «Филадельфией».
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