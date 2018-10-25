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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Айлендерс»

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Айлендерс»
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Гол. Хоккей

Нью-Йорк, США, 25 октября 2018, 09:48 — REGNUM  «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В первых двух периодах хоккеисты «Айлендерс» забросили по шайбе. Точные броски нанесли Брок Нельсон и Джордан Эберле.

В третьем периоде игроки «Пантерз» смогли сравнять счёт. Шайбы забросили Фрэнк Ватрано и российский нападающий Евгений Дадонов.

Командам пришлось выявлять победителя в овертайме, в котором сильнее оказались хоккеисты «Флориды». Решающую шайбу забросил Майк Хоффман.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды семь очков в восьми матчах. «Айлендерс» идут на 25-м месте, в активе команды семь очков в восьми играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 2:3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1).

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