«Торонто» одержал победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

Виннипег, Канада, , 09:42 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили Каспери Капанен, Тайлер Эннис, Назем Кадри и Джон Таварес. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.

В составе «Виннипега» точные броски на счету нападающих Николая Элерса и Марка Шайфли.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 10 матчах. «Торонто» идёт на втором месте, в активе команды 14 очков в 10 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1).

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