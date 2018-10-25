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«Торонто» одержал победу над «Виннипегом» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:2

Виннипег, Канада, 25 октября 2018, 09:42 — REGNUM  «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили Каспери Капанен, Тайлер Эннис, Назем Кадри и Джон Таварес. Результативной передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.

В составе «Виннипега» точные броски на счету нападающих Николая Элерса и Марка Шайфли.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в 10 матчах. «Торонто» идёт на втором месте, в активе команды 14 очков в 10 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1).

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