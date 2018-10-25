Президент «Наполи»: продолжительность футбольных матчей следует уменьшить

Неаполь, Италия, , 09:39 — REGNUM Президент итальянского футбольного клуба «Наполи» Аурелио де Лаурентис выступил за сокращение на треть игрового времени матчей — с 90 до 60 минут. Об этом пишет портал Goal.

По словам наставника итальянцев, сегодняшняя продолжительность футбольных матчей (два тайма по 45 минут) «вызывает скуку и желание спать». Он считает, что футболистам следует играть два тайма по 30 минут, с небольшим перерывом между ними.

Также тренер «Наполи» подчеркнул, что дети, постепенно переключающиеся на видеоигры, через восемь лет станут равнодушны к футболу — и в этом есть вина функционеров данного вида спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в ходе матча швейцарской Суперлиги по футболу между клубами «Янг Бойз» и «Базель» болельщики обеих команд устроили акцию протеста против развития киберспорта. На футбольное поле полетели консоли игровых приставок и теннисные мячи. Также фанаты растянули на трибунах баннеры с протестными лозунгами.

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