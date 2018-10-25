«Тампа» обыграла «Колорадо» благодаря шайбе Кучерова

Денвер, США, , 09:20 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил в середине третьего периода российский нападающий Никита Кучеров.

Отметим, что для Кучерова эта шайба стала третьей в текущем сезоне НХЛ.

На сегодняшний день «Тампа» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 13 очков в восьми матчах. «Колорадо» идёт на третьем месте, в активе команды 14 очков в 10 играх.

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

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