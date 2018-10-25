Главный тренер «Монако» отметил голевой пас Головина в матче с «Брюгге»

Монако, , 09:02 — REGNUM Главный тренер «Монако» Тьерри Анри отметил действия полузащитника Александра Головина и его голевую передачу в матче с «Брюгге». Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Анри, Головин совершил прекрасный проход и выполнил отличную передачу, после чего команда смогла забить гол.

Он также отметил командную игру, добавив, что оценивает ничью с «Брюгге» как положительный результат.

Напомним, Александр Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года. В октябре команду возглавил Тьерри Анри вместо ушедшего в отставку Леонарду Жардима. На сегодняшний день безвыигрышная серия клуба достигла 12 матчей во всех турнирах.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» сыграл вничью с «Брюгге» со счётом 1:1. В составе монегасков отличился Мусса Силла с передачи Александра Головина.