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«Боруссия» не оставила камня на камне от «Атлетико»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Дортмунд, Германия, 25 октября 2018, 08:29 — REGNUM  Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над мадридским «Атлетико» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Боруссии» отличились Аксель Витсель, Джейдон Санчо, а также Рафаэл Геррейру, оформивший дубль.

После трёх туров «Боруссия» лидирует в группе с девятью очками. «Атлетико» занимает второе место, в его активе шесть очков. «Монако» и «Брюгге» набрали по одному очку.

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