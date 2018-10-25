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Великолепный гол ди Марии помог ПСЖ избежать поражения от «Наполи»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2

Великолепный гол ди Марии помог ПСЖ избежать поражения от «Наполи»
Футбол

Париж, 25 октября 2018, 08:18 — REGNUM  Французский ПСЖ сыграл вничью с итальянским «Наполи» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты «Наполи» дважды выходили вперёд благодаря голам Лоренцо Инсинье и Дриса Мертенса.

Однако ПСЖ смог дважды сравнять счёт. В первом случае помог рикошет, автогол был записан на защитника «Наполи» Марио Руя. Во втором случае великолепный дальний удар удался Анхелю ди Марии.

После трёх туров «Ливерпуль» лидирует в группе с шестью очками. «Наполи» занимает второе место, в его активе пять очков. ПСЖ идёт третьим с четырьмя очками. «Црвена Звезда» набрала одно очко и замыкает таблицу.

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