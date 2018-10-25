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«Ливерпуль» не оставил шансов «Црвене Звезде»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Ливерпуль, Великобритания, 25 октября 2018, 08:03 — REGNUM  «Ливерпуль» одержал разгромную победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ливерпуля» счёт открыл полузащитник Роберто Фирмино. Затем дубль оформил форвард Мохамед Салах, который второй гол забил с пенальти.

В конце матча был назначен ещё один пенальти в ворота «Црвены Звезды», однако Садио Мане не смог воспользоваться этим шансом. Тем не менее, ему удалось отличиться после передачи Даниэла Старриджа.

После трёх туров «Ливерпуль» набрал шесть очков и лидирует в группе. «Наполи» идёт на втором месте, в его активе пять очков. «ПСЖ» занимает третье место, у парижан четыре очка. «Црвена Звезда» набрала одно очко и замыкает таблицу.

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