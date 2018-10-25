«Барселона» уверенно обыграла «Интер»

Барселона, Испания, , 07:47 — REGNUM «Барселона» одержала победу над миланским «Интером» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 32-й минуте после точной передачи Луиса Суареса отличился полузащитник «Барселоны» Рафинья. На 83-й минуте преимущество каталонцев удвоил защитник Жорди Альба.

После трёх туров «Барселона» набрала девять очков и лидирует в группе. «Интер» идёт на втором месте, в его активе шесть очков. «ПСВ» и «Тоттенхэм» набрали по одному очку.

Читайте также: «Локомотив» потерпел поражение от «Порту»