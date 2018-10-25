«Локомотив» потерпел поражение от «Порту»

Москва, , 07:31 — REGNUM Московский «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:3.

В начале матча, на 10-й минуте, полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти. А вот нападающий «Порту» Мусса Марега уверенно пробил с «точки» на 26-й минуте.

На 35-й минуте полузащитник «Порту» Эктор Эррера закрепил преимущество своей команды. Но на 38-й минуте в составе «железнодорожников» отличился Антон Миранчук, сократив отставание в счёте.

Сразу после перерыва, на 47-й минуте, Хесус Корона забил ещё один мяч в ворота Маринато Гильерме. «Локомотив» имел шанс забить второй мяч, но арбитр матча не засчитал «чистый» гол Эдера, ошибочно определив у него офсайд.

После трёх туров «Локомотив» не набрал ни одного очка в группе и занимает четвёртое место. Лидирует «Порту», у которого семь очков. На втором месте «Шальке» — пять очков, на третьем «Галатасарай» — четыре очка.

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