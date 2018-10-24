Мордовия проведет второй этап первенства России по шорт-треку

Саранск, , 20:55 — REGNUM С 25 по 28 октября «Ледовый дворец» Саранска примет второй этап первенства России по шорт-треку. В нем примут участие спортсмены старшей и средней возрастных групп из Приволжского и Южного федеральных округов, а также Рязанской области, сообщили ИА REGNUM в минспорта республики.

Спортсмены будут представлять Нижегородскую, Пензенскую, Рязанскую область, Татарию, Мордовию, Марий Эл и Краснодарский край.

26 октября в многоборье спортсмены будут состязаться на дистанции 1500 метров, 27 октября — 500 метров, 28-ого числа — 1000 метров.

В период с 26 по 28 октября пройдут эстафеты на 2000 и 3000 метров.

Соревнования являются отборочными на европейский юношеский зимний фестиваль в Сараево, на Китайско-Российские игры в Уфе, а также на финал первенства России, который будет проходить в Рыбинске.

ИА REGNUM напоминает, с 19 по 23 декабря в «Ледовом дворце» состоится чемпионат России по фигурному катанию. Турнир является отборочным для формирования сборной команды России на Чемпионат Европы 2019, который состоится в январе в Минске. На нем Россия имеет максимальную квоту — по три участника в каждом виде фигурного катания.