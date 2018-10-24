«Адмирал» удержал преимущество в матче с «Торпедо»

Владивосток, , 16:01 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Во втором периоде хоккеисты «Адмирала» отправили в ворота соперника три безответные шайбы. Отличились Александр Черников, Никита Феоктистов и Карел Кубат.

В третьем периоде игрокам «Торпедо» удалось до минимума сократить отставание в счёте. Дубль оформил Роберт Саболич. Отметим, что вторую шайбу Саболич забил за десять секунд до конца матча, когда нижегородская команда сняла вратаря и играла в большинстве.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 23-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 13 очков в 22 матчах. «Торпедо» идёт на 11-м месте, в активе команды 24 очка в 20 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (0:0, 3:0, 0:2).

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