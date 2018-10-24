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Наставник тульского «Арсенала» Кононов может возглавить «Спартак»

Спорт

Возможно, «Спартаку» придётся выплатить компенсацию «Арсеналу»

Москва, 24 октября 2018, 15:53 — REGNUM  Новым главным тренером московского «Спартака» может стать наставник тульского «Арсенала» Олег Кононов. Об этом 24 октября сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, «Спартак» договорился с представителями Кононова об условиях контракта. Предполагается, что срок соглашения составит один год — до окончания текущего сезона.

Отмечается, что нерешенным остается вопрос разрыва контракта Кононова с «Арсеналом». Возможно, «Спартаку» придётся выплатить компенсацию. В «Спартаке» эту информацию пока никак не прокомментировали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября «Спартак» уволил с поста главного тренера итальянца Массимо Карреру, под руководством которого клуб впервые за 16 лет стал чемпионом России.

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