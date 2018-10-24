«Амур» в третьем периоде вырвал победу у «Нефтехимика»

Хабаровск, , 15:40 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В первых двух периодах хоккеисты «Нефтехимика» дважды выходили вперёд. Отличились Адам Полашек и Юусо Пуустинен. «Амур» ответил голом Павла Дедунова.

В третьем периоде «Амур» смог забросить три шайбы. Точные броски на счету Александра Горшкова, Игоря Руденкова и Владислава Ушенина. «Нефтехимик» ответил голом Адама Полашека, оформившего дубль, а «Амур» забил в окнце матча в пустые ворота, это сделал Валентин Пьянов.

На сегодняшний день «Амур» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 14 очков в 20 матчах. «Нефтехимик» идёт на 14-м месте, в активе команды 21 очко в 21 игре.

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1).

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