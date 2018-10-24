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«Милан» нашёл замену главному тренеру Гаттузо

Спорт

Главным претендентом на его место является Роберто Донадони

Милан, Италия, 24 октября 2018, 14:28 — REGNUM  «Милан» может в ближайшее время расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, руководство «Милана» недовольно текущими результатами команды. Но Гаттузо может получить последний шанс в ближайшие несколько недель.

Отмечается, что клуб определился с заменой Гаттузо на случай, если в результаты команды не улучшатся. Главным претендентом на его место является Роберто Донадони, последним местом которого была «Болонья».

Напомним, Гаттузо стал главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года после того, как руководство клуба уволило предыдущего наставника Винченцо Монтеллу. Ранее Гаттузо работал с молодёжной командой «россонери».

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