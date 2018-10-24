«Рад видеть вас в хорошей форме, босс»: Роналду встретился с Фергюсоном

Манчестер, Великобритания, , 13:49 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду встретился с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Об этом футболист рассказал на своей странице в Twitter.

«Великий тренер и прежде всего — замечательный человек. Ты многому научил меня как на поле, так и за его пределами. Рад видеть вас в хорошей форме, босс», — написал Роналду.

https://twitter.com/Cristiano/status/1055024819396399104

Напомним, Алекс Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством команда 13 раз становилась чемпионом Англии и два раза выигрывала Лигу чемпионов. В мае 2018 года 76-летний шотландец перенес инсульт и был прооперирован. В сентябре он впервые посетил матч МЮ после операции.

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Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Он трижды стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0.

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