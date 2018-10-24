Наставник «Реала» Лопетеги не будет уволен до матча с «Барселоной»

Мадрид, , 12:55 — REGNUM Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги не будет уволен до матча чемпионата Испании с «Барселоной». Об этом заявил директор «королевского» клуба Эмилио Бутрагеньо, 24 октября сообщает Daily Mail.

«Мы должны сохранять спокойствие и единство», — сказал Бутрагеньо.

Отвечая на вопрос, останется ли Лопетеги главным тренером в матче с «Барселоной», Бутрагеньо заявил: «Да, да, все абсолютно нормально».

Напомним, «Реал» выдал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах. 23 октября мадридский клуб обыграл чешскую «Викторию» в Лиге чемпионов, прервав эту серию.

Отметим также, что матч чемпионата Испании с «Барселоной» состоится 28 октября.

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