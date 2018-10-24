Инфантино: Катар может учиться у России в проведении ЧМ по футболу

Цюрих, Швейцария, , 12:40 — REGNUM Катар может многому научиться у России в проведении чемпионат мира по футболу. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, 24 октября сообщается на сайте организации.

По словам Инфантино, из опыта России можно извлечь много уроков. Так, например, России удалось принять 1,5 млн болельщиков из разных частей планеты. Кроме того, ЧМ-2018 был очень безопасным и дружелюбным.

«Прошедший в России чемпионат мира — 2018 был лучшим в истории, но я уверен, что ЧМ-2022 в Катаре будет ещё лучше», — сказал Инфантино.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Победителем мундиаля стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию — 4:2. В 2022 году первенство планеты состоится в Катаре.

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