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Глушаков и Ещенко не поехали со «Спартаком» на матч с «Рейнджерс»

Спорт

Игроки остались тренироваться на базе в Тарасовке

Москва, 24 октября 2018, 11:58 — REGNUM  Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко не поехали с командой на матч Лиги Европы с «Глазго Рейнджерс». Об этом 24 октября сообщается на сайте клуба.

Игроки остались тренироваться на базе в Тарасовке. Кроме них, также не поехали на матч травмированные Джано Ананидзе и Александр Самедов.

Напомним, матч тура группового турнира Лиги Европы с «Рейнджерс» состоится в Глазго 25 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» уволил главного тренера команды Массимо Карреру.

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