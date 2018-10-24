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НХЛ назвала трёх лучших хоккеистов игрового дня

Спорт

Первой звездой признан нападающий «Аризоны Койотс» Кристиан Фишер

Вашингтон, 24 октября 2018, 11:20 — REGNUM  Лучшим хоккеистом игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан нападающий «Аризоны Койотс» Кристиан Фишер. Об этом 24 октября сообщается на сайте лиги.

Фишер оформил хет-трик в матче с «Коламбусом» и принёс своей команде победу со счётом 4:1.

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Второй звездой признан нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в матче с «Флоридой Пантерз» (5:2).

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Третьей звездой стал форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который помог своей команде одержать победу на выезде над «Оттавой Сенаторз» (4:1), забив два гола и отдав две голевые передачи.

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