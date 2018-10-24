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«Нэшвилл» проиграл «Сан-Хосе» и прервал победную серию

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:5

Нэшвилл, США, 24 октября 2018, 11:08 — REGNUM  «Нэшвилл Предаторз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:5.

В составе «Нэшвилла» дубль оформил нападающий Виктор Арвидссон. Также точные броски на счету Филипа Форсберга и Крейга Смита.

В составе «Сан-Хосе» отличились Тимо Майер, Томаш Гертл, Бренден Диллон, Джо Павелски и Бретт Бёрнс.

Отметим, что «Нэшвилл» прервал победную серию из пяти матчей подряд.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 14 очков в девяти матчах. «Сан-Хосе» идёт на девятом месте, в активе команды 11 очков в девяти играх.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — 4:5 (1:1, 3:1, 0:3).

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