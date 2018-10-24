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Овечкин показал, как надо кидать топор

Спорт

Хоккеисты «Вашингтона» устроили турнир по дартсу топорами

Овечкин показал, как надо кидать топор
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Топор в руках

Вашингтон, 24 октября 2018, 10:13 — REGNUM  Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал отличную технику метания топора, сообщается на странице клуба в Twitter.

После победы над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Вашингтона» получили выходной день и устроили турнир по дартсу. Только вместо дротиков снарядом в этом состязании стали топоры.

https://twitter.com/Capitals/status/1054818605785907200

Отмечается, что Овечкин смог поразить центр мишени. Шведские форварды Никлас Бекстрём и Андре Бураковски были менее точными. А победителем командного соревнования стал американский форвард Ти Джей Оши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон» одержал победу над «Ванкувером» со счётом 5:2. Овечкин отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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