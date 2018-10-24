«Детройт» обыграл «Филадельфию» благодаря 50 очкам Гриффина

Детройт, США, , 09:27 — REGNUM «Детройт Пистонс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась в овертайме со счётом 133:132.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин, которые сделал дабл-дабл из 50 очков и 14 подборов.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал центровой Джоэл Эмбиид, который набрал 33 очка.

Отметим, что Гриффин стал первым с 2006 года игроком «Детройта», который смог набрать 50 очков в матче.

«Детройт Пистонс» (Детройт) — «Филадельфия Сиксерс» (Филадельфия) — 133:132 (27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12).

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