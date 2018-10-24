Роналду сделал селфи с выбежавшим на поле болельщиком

Манчестер, Великобритания, , 09:20 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал селфи с болельщиком, который выбежал на поле, после матча с «Манчестер Юнайтед». Об этом 24 октября сообщается на странице клуба в Twitter.

После матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» на поле выбежали два болельщика. Один из них был пойман, а второй успел сфотографироваться с Роналду.

https://twitter.com/ForzaJuve2017/status/1054848963701030912

Отмечается, что выбежавшим на поле фанатам грозит пожизненный запрет на посещение домашнего стадиона «красных дьяволов» — «Олд Траффорд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:0. Единственный гол забил Пауло Дибала.

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Дибалы принес «Ювентусу» победу над «МЮ» в 3-м туре ЛЧ