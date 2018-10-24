Абдулатипов: «Русский танк» заставил весь мир снова говорить о Дагестане

Будапешт, , 09:06 — REGNUM Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев взял «золото» чемпионата мира в Будапеште. В решающем поединке категории до 97 кг «Русский танк» взял реванш у американца Кайла Снайдера за поражение в финале прошлогоднего турнира в Париже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для победы приёмом туше Садулаеву хватило 70 секунд. Таким образом, уроженец Дагестана стал трёхкратным чемпионом мира. Ранее ему удавалось подняться на высшую ступень мирового первенства в 2014 и 2015 годах. В активе борца также триумф на Олимпиаде в Рио-2016 и две высшие награды чемпионатов Европы.

С победой «Русского танка» поздравил экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

«Сегодня произошло историческое событие в мире борьбы. Снова весь мир говорит о Дагестане. Абдулрашид доказал, что является самым талантливым, лучшим борцом мира, взяв уверенный реванш за поражение в прошлом году. Сегодня Абдурашид в очередной раз подчеркнул свое имя в книге мирового спорта. Это победа не только самого спортсмена, но и Дагестана», — написал Абдулатипов на своей странице в социальной сети.

Золотая медаль Садулаева стала четвёртой в копилке сборной России на проходящем в эти дни в столице Венгрии чемпионате мира. Ранее лучшими в своих весовых категориях становились Заурбек Сидаков (до 75 кг), Завур Угуев (до 57 кг) и Магомедрасул Газимагомедов (до 70 кг)

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