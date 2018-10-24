ЦСКА сделал заявление по инциденту в римском метро

Москва, , 08:50 — REGNUM Московский ЦСКА сделал заявление по инциденту, который произошёл в метро Рима. Об этом 23 октября сообщается на странице клуба в Twitter.

ЦСКА рекомендует пострадавшим фанатам обратиться в официальный клуб болельщиков для оказания помощи.

«Вниманию болельщиков, пострадавших в Риме в результате инцидента в метро. Если вам требуется какая-либо помощь, обратитесь в официальный клуб болельщиков ЦСКА», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/pfc_cska/status/1054829644346732544

Напомним, 23 октября в римском метро произошла авария на эскалаторе, в результате которой пострадали около 30 человек, среди которых были болельщики ЦСКА, приехавшие в Рим на матч Лиги чемпионов с «Ромой».

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