«Коламбус» потерпел крупное поражение от «Аризоны»

Коламбус, США, , 07:58 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:4.

Хоккеисты «Коламбуса» открыли счёт уже на первой минуте матча. Точный бросок нанёс форвард Пьер-Люк Дюбуа.

Однако затем забивали только хоккеисты «Аризоны». Хет-трик записал на свой счёт нападающий Кристиан Фишер. Ещё одна шайба на счету Дилана Строума.

Отметим, что ворота «Коламбуса» защищал российский голкипер Сергей Боровский, а в нападении играл форвард Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает 21-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды восемь очков в восьми матчах. «Аризона» идёт на 28-м месте, в активе команды шесть очков в восьми играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1).

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