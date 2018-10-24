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Пять игроков отметились дублями в матче «Питтсбурга» и «Эдмонтона»

Спорт

Встреча завершилась победой «Пингвинз» в овертайме со счётом 6:5

Эдмонтон, Канада, 24 октября 2018, 07:46 — REGNUM  «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 6:5.

В составе «Питтсбурга» три игрока забросили по две шайбы. Дублями отметились Сидни Кросби, Патрик Хёрнквист и Джейми Олексяк.

В составе «Эдмонтона» два точных броска нанёс Алекс Шьяссон. Ещё один дубль на счету Леона Драйзайтля. И одну шайбу записал на свой счёт Конор Макдэвид.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 10 очков в семи матчах. «Эдмонтон» идёт на 24-м месте, в активе команды семь очков в семи играх.

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 5:6 (0:1, 3:3, 2:1, 0:1).

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